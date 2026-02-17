Tango al Teatro D’Annunzio di Latina, in scena la danza contemporanea e l’orchestra dal vivo

Il 26 febbraio 2026 alle ore 21, il Teatro D’Annunzio di Latina ospiterà uno spettacolo di danza contemporanea con orchestra dal vivo, un evento di grande intensità artistica che celebra l’incontro tra il linguaggio del corpo e la forza espressiva della musica eseguita dal vivo. Lo spettacolo, promosso da ACTL, è inserito nel cartellone ufficiale della stagione concertistica “Liberi di scegliere” 2025/26 del Teatro D’Annunzio e rappresenta il secondo spettacolo della stagione del Balletto di Latina, dopo il grande successo de Lo Schiaccianoci, andato sold out nel dicembre 2025.

La regia e direzione artistica sono affidate a Valentina Zagami, che guida la Compagnia Balletto di Latina in un progetto che pone al centro il dialogo vivo tra danza e musica, in una visione artistica fondata sulla collaborazione tra istituzioni culturali del territorio. Sul palco, i Solisti e l’Orchestra del Conservatorio Statale di Musica “Ottorino Respighi”, diretti dal Maestro Massimiliano Carlini, interpreteranno musiche di Astor Piazzolla, Carlos Gardel, A. Barbirolli e V. Greco, dando voce alla potenza espressiva del tango, linguaggio universale capace di raccontare passione, conflitto, intimità e tensione emotiva attraverso ritmo e movimento. Le coreografie, firmate da Valentina Zagami, Karen Fantasia e Manuel Paruccini, si sviluppano in una scrittura contemporanea che esalta l’energia, la teatralità e la profondità emotiva della musica, creando una fusione intensa tra orchestra e corpo danzante.

Il Corpo di Ballo della Compagnia Balletto di Latina è composto da:

Valentina Zagami, Giuseppe Ranieri, Karen Fantasia, Aurora Paoloni, Carmelo De Maio, Andreas Canò, Francesco Loschiavo, Ludovica Canonico, Anita Di Viccaro, Carlotta Giannetti, Annaluisa Giovinazzi, Carolina Ottavi, Beatrice Popolla, Harol Silot Guilarte, Gioia Valenti , Elisa Pecorari.

Danzatori ospiti: Matilde Beccaria, Dennys Fernandez.

«Portare due spettacoli di balletto all’interno della stagione del Teatro D’Annunzio è per noi motivo di grande orgoglio», afferma Valentina Zagami, Direttrice Artistica.

«Crediamo fortemente nella connessione tra le diverse istituzioni culturali del territorio: la danza e la musica condividono un linguaggio profondo e universale, e il loro sposalizio rappresenta una straordinaria opportunità di crescita artistica e culturale. Dopo il successo de “Lo Schiaccianoci”, siamo onorati di tornare in scena con un progetto che esplora la forza espressiva del tango, capace di parlare al pubblico con intensità, verità ed emozione.»