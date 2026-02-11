Tenta di incendiare con l’alcol un’auto e uno scooter, bloccata dal proprietario e denunciata

TERRACINA – Ha cosparso di liquido infiammabile il tetto di un’auto e uno scooter parcheggiati in strada nel centro cittadino di Terracina, ma è stata fermata dal proprietario del motociclo mentre con un accendino aveva già dato fuoco a un pezzo di carta con il quale presumibilmente avrebbe appiccato l’incendio dei due mezzi.

E’ accaduto lunedì sera e ieri i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Terracina, al termine di una attività d’indagine, hanno denunciato in stato di libertà una donna di 60 anni del luogo con l’accusa di tentato danneggiamento seguito da incendio.

Nel corso del sopralluogo, i militari hanno riscontrato la presenza di liquido infiammabile sui veicoli e rinvenuto a terra una bottiglia di alcol etilico quasi vuota, un accendino perfettamente funzionante e un tovagliolo in carta parzialmente combusto. Il materiale è stato sottoposto a sequestro.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate a chiarire il movente del gesto.