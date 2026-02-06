ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Tentato furto nella sede Asl di Piazza Celli, messi a soqquadro gli uffici

I carabinieri hanno trovato la finestra frantumata e all'interno un piede di porco

LATINA – Tentato furto nella notte nella sede della Asl di Latina in Piazza Celli. Al loro arrivo di carabinieri della Sezione Radiomobile di Latina e della Stazione di Latina hanno trovato una finestra in vetro in frantumi  e i segni di un raid compiuto all’interno della struttura, mettendo a soqquadro i vari uffici.
I militari intervenuti, nel corso del sopralluogo eseguito, hanno rinvenuto un piede di porco che è stato sottoposto a sequestro e sarà oggetto di successivi accertamenti.
Sono attualmente in corso le indagini da parte dei Carabinieri di Latina per ricostruire con esattezza quanto accaduto e individuare i responsabili.

