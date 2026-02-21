ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Terracina, al via la campagna di sterilizzazione e identificazione dei gatti

Attivata la convenzione con l'ambulatorio veterinario Saccucci

Al via a Terracina la campagna di sterilizzazione e identificazione dei gatti di proprietà e dei felini randagi, comprese le colonie feline riconosciute sul territorio comunale. L’Amministrazione ha attivato, fino a esaurimento delle risorse stanziate, una convenzione con l’Ambulatorio Veterinario della dottoressa Emanuela Saccucci, individuato tramite avviso pubblico. Il servizio prevede la sterilizzazione e l’identificazione gratuita dei gatti appartenenti a colonie feline regolarmente censite, su richiesta del referente o responsabile. Gratuità prevista anche per le istanze presentate dalle associazioni di tutela animale senza scopo di lucro operanti sul territorio.

Per i cittadini proprietari è previsto un contributo agevolato pari al 35% della spesa, sempre fino a esaurimento fondi, percentuale che sale al 75% per i residenti rientranti nelle fasce ISEE più basse. Per accedere al contributo è necessario scaricare e compilare il modulo disponibile sul sito istituzionale del Comune e presentarlo esclusivamente a mano presso l’ambulatorio veterinario. Le domande saranno istruite in ordine cronologico di arrivo fino all’esaurimento delle risorse disponibili.

