Terracina, furto in farmacia con l’auto-ariete

TERRACINA – Furto con l’auto-ariete nella notte di ieri nella Farmaci Centrale di Terracina. La vetrata presente all’ingresso completamente divelta ha richiamato l’attenzione dei carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Terracina, che erano in servizio notturno di controllo del territorio, che si sono fermati e hanno avviato le indagini. Successivamente, nel corso del sopralluogo, anche attraverso la visione dei filmati registrati dal sistema di videosorveglianza interno, è stato possibile ricostruire la dinamica del raid e riscontrare che, intorno alle ore 02:30 circa, quattro persone con il volto coperto e guanti, avevano sfondato con l’auto l’ingresso principale, entrando poi nei locali della farmacia dove avevano scassinato due casse automatiche e preso il denaro contante. Le indagini dei Carabinieri della Compagnia di Terracina proseguono.