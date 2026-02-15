Terracina: insulta e minaccia i carabinieri intervenuti in un bar, denunciato 48enne

TERRACINA – Insulta e minaccia i Carabinieri intervenuti in un bar, denunciato dai Carabinieri, un uomo di 48 anni del posto, con precedenti, per oltraggio e minacce a Pubblico Ufficiale. E’ successo a Terracina dove Carabinieri, su segnalazione giunta al 112, sono intervenuti presso un bar del centro, poiché un uomo stava infastidendo alcuni clienti. Alla vista dei militari dell’Arma, l’uomo ha iniziato a inveire contro di loro, insultandoli. A carico dell’uomo pendeva un provvedimento di rimpatrio dal Comune di Monte San Biagio, emesso dal Questore di Latina, per fatti analoghi e non ancora notificato. Durante la notifica del provvedimento però, avrebbe nuovamente inveito contro i militari, rivolgendo loro ripetute minacce.