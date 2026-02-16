ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

terracina

Maria Pia Chionna eletta Presidente del consiglio comunale al posto di Caringi ora assessore

Nell'Assise entra per surroga Candido Luzzi primo dei non eletti nella Lista Fratelli d’Italia

TERRACINA – Maria Pia Chionna, consigliera comunale della Lista Francesco Giannetti Sindaco, è la nuova Presidente del Consiglio Comunale di Terracina. La nomina è avvenuta nel corso del Consiglio Comunale che si è riunito oggi.
“Ad inizio seduta  – spiega il primo cittadino – ho annunciato l’accettazione dell’incarico di Assessore da parte del Presidente uscente, Luca Caringi, al quale ho conferito le deleghe di manutenzioni ordinarie e straordinarie, viabilità, edilizia scolastica, edilizia sportiva, sviluppo delle periferie, decoro urbano, usi civici, smart city, SUAP, attività produttive, agricoltura, caccia e pesca e pascoli.
È seguita quindi la surroga con il Consigliere Comunale Candido Luzzi, primo dei non eletti nella Lista Fratelli d’Italia”.

