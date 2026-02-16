Maria Pia Chionna eletta Presidente del consiglio comunale al posto di Caringi ora assessore

TERRACINA – Maria Pia Chionna, consigliera comunale della Lista Francesco Giannetti Sindaco, è la nuova Presidente del Consiglio Comunale di Terracina. La nomina è avvenuta nel corso del Consiglio Comunale che si è riunito oggi.

“Ad inizio seduta – spiega il primo cittadino – ho annunciato l’accettazione dell’incarico di Assessore da parte del Presidente uscente, Luca Caringi, al quale ho conferito le deleghe di manutenzioni ordinarie e straordinarie, viabilità, edilizia scolastica, edilizia sportiva, sviluppo delle periferie, decoro urbano, usi civici, smart city, SUAP, attività produttive, agricoltura, caccia e pesca e pascoli.

È seguita quindi la surroga con il Consigliere Comunale Candido Luzzi, primo dei non eletti nella Lista Fratelli d’Italia”.