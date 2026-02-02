Tirocini, Arsial dà il via ad “AGRISTART”

LATINA – L’Arsial, Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l’Innovazione dell’Agricoltura del Lazio, dà il via ad “AGRISTART”, il programma dedicato ai percorsi di crescita, apprendimento e sviluppo delle competenze all’interno dell’Agenzia. Le adesioni sono state aperte ieri, sabato 31 gennaio 2026.

Il programma – SI LEGGE IN UNA NOTA – prende avvio con l’attivazione dei tirocini extracurriculari, pensati per offrire un’opportunità concreta a chi desidera orientarsi, mettersi alla prova e rafforzare il proprio profilo professionale. Attraverso AGRISTART, i tirocinanti hanno la possibilità di entrare nel vivo delle attività dell’Agenzia, operando nei settori dell’agricoltura, dell’innovazione e del sistema agroalimentare del Lazio, sempre affiancati da tutor dedicati.

Ogni percorso è strutturato e costruito su misura, grazie a un “Progetto formativo individuale” che valorizza il profilo del tirocinante e ne accompagna la crescita. L’esperienza non ha carattere meramente osservativo, ma consente di acquisire competenze pratiche, sviluppare consapevolezza del proprio ruolo e confrontarsi con un contesto istituzionale dinamico e qualificato.

«Sono particolarmente felice di annunciare questa iniziativa che ARSIAL e Regione Lazio, hanno voluto mettere in campo per i giovani della nostra regione, quella della formazione attraverso i tirocini extracurriculari. In particolare, sono felice che sia stata prevista una misura per le categorie più fragili, con estensione di questi contratti – retribuiti – fino a 12 o 24 mesi in base all’entità della fragilità. Sono una grande opportunità per i nostri giovani, di formazione e inserimento nel mondo del lavoro»», dichiara l’assessore al Bilancio, all’Agricoltura e alla Sovranità Alimentare della Regione Lazio, Giancarlo Righini.

«ARSIAL continua ad anticipare i tempi e lo fa con un progetto strutturato come quello dei tirocini extracurriculari. Siamo la prima Agenzia regionale a introdurre un progetto di questo tipo. Siamo assolutamente convinti che sarà un progetto win-win, vincente per quanto riguarda le esigenze di ARSIAL. Vogliamo avere un’iniezione di energia, ma anche fare in modo che i giovani conoscano un’agricoltura diversa, che non è fatta soltanto di colture e campi, ma è anche innovazione, ricerca, promozione, marketing e gestione della cosa pubblica. Vi aspettiamo numerosi sul nostro sito: le adesioni partiranno il 31 gennaio», aggiunge il presidente di Arsial, Massimiliano Raffa.

I tirocini extracurriculari di AGRISTART sono regolati da un Disciplinare chiaro e trasparente che definisce durata, modalità di svolgimento, indennità di partecipazione, convenzione con l’ente proponente e tutele assicurative, con particolare attenzione alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. È prevista un’indennità mensile non inferiore a 800 euro lordi, a riconoscimento del valore formativo dell’esperienza.

Le candidature possono essere presentate attraverso la pagina dedicata sul sito istituzionale di AGRISTART. I profili raccolti confluiscono in una banca dati e saranno valutati nel tempo in relazione alle esigenze formative e organizzative dell’Agenzia, secondo criteri di trasparenza e comparazione.

Con AGRISTART, ARSIAL rafforza il proprio impegno nel valorizzare le persone, sostenere lo sviluppo delle competenze e costruire un ponte concreto tra istituzioni, territorio e mondo del lavoro. Un programma pensato per crescere nel tempo e per accompagnare nuove professionalità verso il futuro dell’agricoltura e dell’innovazione nel Lazio.