Torna la Molella Run: a Sabaudia il II Memorial Alessandro Maracchioni

SABAUDIA – Torna la Molella Run II – Memorial Alessandro Maracchioni, una gara unica nel suo genere, dove sport, natura e convivialità si fondono in un’esperienza da vivere tutta d’un fiato.

L’appuntamento è per domenica 8 febbraio 2026 a Sabaudia, con partenza dalla suggestiva cornice della Chiesa Nostra Signora di Fatima, in via Litoranea. Il ritrovo è fissato dalle ore 8:00, mentre lo start ufficiale scatterà alle 9:30. Il percorso è un easy trail di 9,6 km, completamente pianeggiante, immerso nei sentieri affascinanti del Parco del Circeo, tra natura, leggenda e il tocco magico della “maga” che accompagna simbolicamente i partecipanti lungo il tracciato. Una gara accessibile a tutti, ideale sia per chi ama il trail sia per chi preferisce la corsa su strada: sono infatti ammesse scarpe da trail e da running tradizionali.

Iscrizioni sul sito Race Service. Pacco gara garantito per tutti, con prodotti tipici dei sapori del Circeo e, grande novità 2026, una sorpresa speciale che resterà con voi anche dopo la gara… ma per scoprirla bisogna esserci!

Riconoscimenti per le prime tre donne assolute e i primi tre uomini assoluti, oltre ai premi per i primi tre classificati di ben nove categorie, sia maschili che femminili. Grande attenzione anche alle società sportive. Previsti premi in denaro per le prime tre società con più atleti al via e, per la squadra vincitrice: un fantastico prosciutto

Per accompagnatori e familiari è prevista una camminata gratuita di circa 5 km, immersa nel cuore del Parco del Circeo, ideale per godersi la mattinata senza annoiarsi al traguardo.

Per chi arriva da lontano, lo staff di Smile Games, ente organizzatore dell’evento, ha attivato una convenzione con il ristorante “Le Fonti di Lucullo”: pranzo completo a soli 25 euro per chi desidera prolungare la giornata in relax e buona compagnia.

Prenotazioni al 393 9660113.

Abbiamo intervistato il Direttore Tecnico della Molella Run Marco Ricci