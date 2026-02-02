Tragico ritorno a casa sulla Frosinone Mare, lei muore, lui è grave

PRIVERNO – Tornavano da una gita a Terracina, un uomo e sua moglie si sono schiantati contro il guardrail che protegge l’uscita di un distributore di benzina a Sonnino. Mortali per la donna le conseguenze dell’impatto: non c’è stato nulla da fare per Augusta Grimaldi, 80 anni di Priverno. Ferito l’uomo, un 82enne che era alla guida della vettura che è stata trasportato in ospedale in codice rosso. E’ accaduto nel pomeriggio di ieri sulla Frosinone-Mare. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto su cui viaggiava la coppia, una Fiat Stilo, per cause che sono ancora in fase di accertamento da parte delle forze dell’ordine intervenute, ha sbandato finendo contro il guardrail.