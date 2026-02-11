ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Trasporti per le isole, la Regione Lazio convoca il tavolo

Il sindaco Ambrosino: "Troppi disagi, pronti a chiedere la delega al controllo del servizio"

PONZA – Dopo le proteste del sindaco di Ponza Francesco Ambrosino per la situazione dei trasporti marittimi da e per l’isola, il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha convocato una riunione per venerdì prossimo 13 febbraio.

“Il Comune di Ponza  – rende noto Ambrosino  – è stato convocato insieme ad altri rappresentanti delle istituzioni coinvolte, per attuare quanto da noi richiesto e cioè: l’istituzione di un “tavolo permanente sul trasporto marittimo per le isole ponziane”. Tornando a denunciare “disagi e disservizi”, il primo cittadino annuncia l’intenzione di chiedere al Presidente della Regione la delega al controllo del servizio così come accade per il TPL

