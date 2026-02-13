Trasporti per le isole, si è riunito Regione il tavolo chiesto da Ponza

PONZA – Si è riunito questa mattina in Regione Lazio il tavolo tecnico chiesto dal Comune di Ponza per affrontare la questione dei trasporti da e per l’isola pontina dopo le numerose denunce di disagi e disservizi da parte del sindaco Francesco Ambrosino.

Alla riunione hanno partecipato il presidente della Regione Francesco Rocca, l’assessore ai Trasporti Fabrizio Ghera, il sindaco Ambrosino e la vicesindaco Maria Claudia Sandolo, l’assessore comunale ai Trasporti Umberto Scarogni e i rappresentanti della compagnia di navigazione Laziomar. Nel corso dell’incontro è stata condotta un’analisi puntuale delle criticità che interessano il servizio di collegamento marittimo, con particolare riferimento alla regolarità delle corse, alla gestione dei picchi stagionali, al rifornimento delle merci, e al miglioramento complessivo della qualità del servizio. Tra le priorità condivise, l’esigenza di una pianificazione stabile e di lungo periodo, capace di assicurare certezze alla comunità isolana e agli operatori economici.

Il presidente Rocca ha ribadito l’impegno della Regione a tutela del diritto alla mobilità dei cittadini delle isole, assicurando un monitoraggio costante sull’andamento del servizio e la massima attenzione nella risoluzione delle eventuali criticità. È stata inoltre sottolineata l’importanza di rafforzare il coordinamento istituzionale per definire una programmazione annuale più strutturata ed efficiente.

Particolare rilievo è stato attribuito ai temi dell’inclusione e dell’accessibilità: su indicazione del Presidente, si lavorerà per migliorare i servizi dedicati alle persone con disabilità, potenziando assistenza e accesso ai mezzi, oltre a garantire il trasporto gratuito per la polizia locale impegnata in servizio sull’isola.

Nel corso del confronto, Rocca ha infine evidenziato il proprio impegno affinché il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti possa destinare risorse adeguate al rinnovo della flotta, intervento considerato strategico per elevare gli standard di sicurezza, affidabilità e modernizzazione del servizio.

Il tavolo si è concluso con la volontà condivisa di mantenere attivo un confronto permanente tra Regione, amministrazione comunale e gestore del servizio, con l’obiettivo di assicurare alle isole pontine collegamenti marittimi efficienti, inclusivi e pienamente rispondenti alle esigenze del territorio.