Truffe in aumento, le raccomandazioni della Polizia di Stato

La Polizia di Stato – Questura di Latina segnala un aumento preoccupante delle truffe telefoniche, note come spoofing, in cui i malviventi utilizzano software sofisticati per far apparire sul display delle vittime numeri ufficiali delle Forze dell’Ordine, come il 112 o i contatti diretti della Questura e dei Commissariati.

I truffatori, una volta guadagnata la fiducia della vittima, denunciano falsi accessi abusivi ai conti correnti o prelievi non autorizzati, convincendo le persone a compiere operazioni che in realtà trasferiscono denaro ai malintenzionati. Non mancano nemmeno le truffe legate a concorsi online, come il cosiddetto “Voto alla Ballerina” via WhatsApp, dove gli hacker rubano account e dati personali per richiedere denaro ai contatti della rubrica della vittima.

Per proteggersi, la Polizia raccomanda di non fornire mai dati personali o bancari al telefono, di riagganciare e richiamare i numeri ufficiali componendoli manualmente, e di diffidare da chi crea urgenza per spingere ad azioni immediate. In caso di dubbio, è sempre consigliato contattare direttamente la Polizia di Stato o recarsi presso l’ufficio più vicino. Per aggiornamenti costanti, è possibile seguire le pagine social della Questura di Latina e della Polizia di Stato.