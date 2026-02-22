ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

SFILATA DEI CARRI

Ultimo appuntamento con il Carnevale di Latina oggi in centro

La tappa del 7 febbraio causa maltempo è stata posticipata ad oggi

Latina – Nuovo appuntamento con il Carnevale oggi a Latina.  A partire dalle 14.30 di oggi domenica 22 febbraio sfilata dei carri, musica e spettacoli.
I carri saranno  12, tutti curati nei minimi dettagli e allestiti a tema, con un’ispirazione prevalentemente disneyana. La magia firmata The Walt Disney Company sarà infatti protagonista, regalando al pubblico un’atmosfera coinvolgente e ricca di fantasia.

Ad arricchire la sfilata, tra un carro e l’altro, si alterneranno:

  • band musicali

  • gruppi di majorettes

  • cheerleader

  • la Eco Band, una banda musicale che si esibirà utilizzando strumenti realizzati con materiali di recupero come barattoli, pentole e oggetti di uso quotidiano, trasformando il riciclo in musica e spettacolo.

 

