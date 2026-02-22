Ultimo appuntamento con il Carnevale di Latina oggi in centro

Latina – Nuovo appuntamento con il Carnevale oggi a Latina. A partire dalle 14.30 di oggi domenica 22 febbraio sfilata dei carri, musica e spettacoli.
I carri saranno 12, tutti curati nei minimi dettagli e allestiti a tema, con un’ispirazione prevalentemente disneyana. La magia firmata The Walt Disney Company sarà infatti protagonista, regalando al pubblico un’atmosfera coinvolgente e ricca di fantasia.
Ad arricchire la sfilata, tra un carro e l’altro, si alterneranno:
-
band musicali
-
gruppi di majorettes
-
cheerleader
-
la Eco Band, una banda musicale che si esibirà utilizzando strumenti realizzati con materiali di recupero come barattoli, pentole e oggetti di uso quotidiano, trasformando il riciclo in musica e spettacolo.