Un mini-revolver e una rivoltella, cartucce e componenti di armi: arrestato

LATINA – La Polizia di Stato di Latina, nell’ambito delle attività di controllo del territorio e delle verifiche ai soggetti ritenuti potenzialmente pericolosi per l’ordine e la sicurezza pubblica ha tratto in arresto un uomo per detenzione abusiva di armi. La scoperta nel corso di una perquisizione domiciliare eseguita questa mattina dagli investigatori della Squadra Mobile di Latina.

Durante l’intervento, gli agenti hanno individuato numerosi oggetti, procedendo al sequestro di armi, parti di armi, munizionamento di diversi calibri – comprese cartucce classificate come da guerra – oltre a componenti e strumenti utilizzabili per la modifica e la riparazione di armi. Tra questi: un mini-revolver calibro 22 privo di matricola e segni identificativi, una rivoltella datata anch’essa priva di punzonature, numerose cartucce di diversi calibri, parti meccaniche di armi e ulteriori oggetti ritenuti di interesse investigativo. Gli accertamenti preliminari hanno consentito di qualificare alcune delle armi rinvenute come clandestine.

Le operazioni di perquisizione sono state estese anche ad altri locali e a un’autovettura nella disponibilità dell’indagato, dove sono stati rinvenuti ulteriori oggetti considerati “di interesse investigativo”, tra cui un coltello multiuso. Tutto il materiale sequestrato sarà sottoposto agli accertamenti tecnici e balistici che saranno disposti dall’autorità giudiziaria.

Alla luce della gravità dei fatti emersi e della natura del materiale sequestrato, l’uomo è stato dichiarato in stato di arresto e, su disposizione del pubblico ministero di turno, portato nella casa circondariale di Latina in attesa della convalida da parte dell’autorità giudiziaria.