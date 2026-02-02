Valletta (Lega): “Vincenzo Zaccheo è l’uomo giusto per il Centenario”

LATINA – Il capogruppo della Lega in Consiglio comunale a Latina, Vincenzo Valletta, esprime grande soddisfazione per la ratifica della nomina di Vincenzo Zaccheo a presidente della Fondazione Latina 2032, organismo chiamato a guidare e coordinare il percorso verso il Centenario della città. «La nomina di Vincenzo Zaccheo rappresenta, senza alcun dubbio, la scelta più giusta e più autorevole – dichiara Valletta – per la profonda conoscenza della città, per l’amore autentico e mai venuto meno verso Latina e soprattutto per un curriculum amministrativo di assoluto valore, difficilmente eguagliabile nella storia recente della nostra comunità».

Nel delineare il cammino verso il 2032, Valletta sottolinea come il Centenario debba rappresentare una straordinaria opportunità per valorizzare la storia, l’identità e il ruolo che Latina e il suo territorio hanno avuto nel processo di bonifica dell’Agro Pontino, una delle pagine più significative della storia italiana del Novecento.

«Il Centenario – afferma – non deve essere soltanto una ricorrenza celebrativa, ma un’occasione concreta per far conoscere in tutta Italia la storia della bonifica, il sacrificio delle famiglie di coloni e la costruzione di una comunità che ha saputo trasformare una palude in una terra produttiva, viva e moderna».

In questo percorso assumono un valore centrale i centenari dei borghi, che precederanno quello della città. Il primo appuntamento sarà nel 2027, quando Borgo Podgora, già Sessano, compirà 100 anni.

«Borgo Podgora – prosegue Valletta – rappresenta un simbolo potente della nostra storia: è qui che si intrecciano memoria, lavoro, identità e comunità. Il suo centenario deve diventare un evento di respiro nazionale, capace di raccontare le radici della bonifica anche attraverso iniziative culturali, storiche e istituzionali».

Tra le iniziative da promuovere, Valletta indica la possibilità di avviare gemellaggi con i comuni del Veneto e del Friuli, territori che hanno dato i natali alle famiglie dei coloni arrivati nell’Agro Pontino per bonificare e costruire i borghi.

«Creare un ponte con quei territori – spiega – significherebbe rinsaldare un legame storico e umano profondo, attraverso scambi culturali, eventi commemorativi e momenti istituzionali capaci di rafforzare l’identità e la memoria condivisa».

Valletta rivolge quindi un appello al presidente della Fondazione Latina 2032, Vincenzo Zaccheo, affinché, a partire proprio dal centenario di Borgo Podgora, la Fondazione operi per valorizzare anche i nostri borghi, la loro storia e le loro comunità, insieme all’intero territorio comunale di Latina, rendendo il percorso verso il 2032 davvero inclusivo e rappresentativo di tutta la città.

Accanto alla valorizzazione storica e culturale, Valletta lancia anche un appello diretto al Sindaco e all’amministrazione comunale, affinché il Centenario sia accompagnato da interventi concreti e visibili sul territorio.

«In vista del centenario di Borgo Podgora – dichiara – è fondamentale che il Comune faccia la sua parte, programmando la manutenzione delle strade e dei marciapiedi del borgo e delle vie limitrofe di accesso e di collegamento con il centro di Latina, attraverso il rifacimento del manto stradale e l’installazione della pubblica illuminazione».

In conclusione, Valletta ricorda che prima del Centenario di Latina del 2032 ricorreranno i centenari dei borghi di fondazione: Borgo Podgora, seguito da Borgo San Michele, Borgo Sabotino, Borgo Grappa, Borgo Piave, Borgo Montello, Borgo Bainsizza, Borgo Faiti e Borgo Santa Maria.

«I nostri borghi – conclude – rappresentano quella che lo stesso presidente Zaccheo ha definito la cassaforte valoriale, storica e identitaria della nostra comunità. Per questo è fondamentale che sia la Fondazione Latina 2032 sia l’amministrazione comunale tengano ben presente quanto i borghi di fondazione siano parte integrante della storia, dell’anima e del futuro della nostra città».