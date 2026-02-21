Via libera in Regione ai fondi per la videosorveglianza a Latina: la soddisfazione di Tripodi (FI)

LATINA – “E’ un segnale importante per il Comune di Latina il definitivo via libera al progetto da 500mila euro per la videosorveglianza promosso dall’assessore regionale alla Sicurezza Luisa Regimenti”: lo dichiara il consigliere regionale di Forza Italia Orlando Angelo Tripodi, tra i primi sostenitori dell’iniziativa e da subito impegnato per fronteggiare l’allarme creato nel capoluogo pontino dai gravi fatti di cronaca degli ultimi mesi. L’argomento è l’implementazione dei monitoraggi nelle cosiddette zone sensibili della città, abbinata all’introduzione di strumenti tecnologicamente innovativi come sensori intelligenti e centrali operative digitalizzate. La novità sarà resa possibile dallo stanziamento di 500mila euro previsti dall’Art 9 della Legge di Stabilità 2026, secondo un indirizzo fortemente voluto dal presidente Francesco Rocca e collegato ad un emendamento approvato dal Consiglio Regionale su interessamento dello stesso Tripodi. Dalla Giunta regionale è arrivato il via libera conseguente agli esiti di una riunione con i rappresentanti del Comune, della Polizia Locale di Latina e della Prefettura, fondamentale quest’ultima per la validazione definitiva del progetto. “Il presidente Rocca e l’assessore Regimenti sono intervenuti più volte a Latina per constatare di persona la problematica e per fornire una risposta concreta ai bisogni manifestati dalla cittadinanza. Le persone devono poter tornare a vivere gli spazi pubblici senza più temere quella microcriminalità che imperversa nelle cosiddette aree rosse. La delibera di oggi è un passaggio decisivo per la destinazione delle risorse in tempi brevi: attendiamo ora che il Comune presenti un dettagliato cronoprogramma per vedere realizzati gli interventi”.