Vini del Lazio a Wine Paris, ci sono anche Cincinnato e Carpineti

I vini del Lazio tornano sotto i riflettori internazionali da oggi all’11 febbraio, per la settima edizione di Wine Paris, in programma all’expo di Versailles, appuntamento di primo piano del settore vinicolo a livello globale, con oltre 5.000 espositori. Regione Lazio e ARSIAL partecipano alla manifestazione con un proprio spazio istituzionale (Hall 5.2 – Stand B065) e una collettiva di 11 aziende vitivinicole regionali La collettiva del Lazio a Wine Paris è composta da 11 realtà enologiche di eccellenza tra cui le pontine Cincinnato e Marco Carpineti.

Il vino rappresenta uno dei settori più dinamici e identitari della nostra regione, capace di coniugare tradizione, innovazione e sostenibilità. Sostenere la presenza delle aziende laziali in contesti internazionali di alto profilo significa rafforzarne la competitività, creare nuove opportunità economiche e promuovere nel mondo l’immagine di un Lazio che investe sul valore dei propri territori» commenta l’assessore all’agricoltura Giancarlo Righini.

Nella collettiva anche: L’Avventura Bio, Amor Vitae, Cincinnato, Marco Carpineti, Azienda Vinicola Federici, Casata Mergè – Sesto 21, La Luna del Casale, Parvus Ager, Ômina Romana, Cantina Casa Divina Provvidenza e Consorzio dei Vignaioli del Lazio.