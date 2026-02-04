Violenza di genere, Centro Donna Lilith compie 40 anni: nel 2025 accolte 350 donne

LATINA – Sono state 350 le donne vittime di violenza maschile, accolte in un anno al Centro Donna Lilith. Sono i numeri registrati nel 2025 dal centro antiviolenza nella storica sede di Latina (oggi in Viale XVIII Dicembre) e nelle altre aperte sul territorio per garantire la massima prossimità possibile.

L’occasione è stata offerta da un anniversario importante: i primi 40 anni di attività dell’associazione nata da un gruppo di giovani donne che oggi sono memoria storica e fondamenta di questa realtà. A raccontare numeri e aspetti del fenomeno e le sfide che Donna Lilith si trova davanti, è stata, in una conferenza stampa, la presidente Chiara Sanseverino con le due veterane Loretta Millozza e Daniela Truffo.

“Le donne che hanno fatto accesso nel 2025 per l’attivazione dei percorsi insieme alle operatrici antiviolenza per la ricostruzione, elaborazione, autodeterminazione e allontanamento dal maltrattante sono state circa 350. Un numero altissimo – spiega – che raddoppia nel momento in cui andiamo a contare anche tutte le donne che sono entrate in contatto con il Centro Donna Lilith anche solo telefonicamente e che poi magari non se la sono sentita di accedere fisicamente e quindi presentarsi per un primo colloquio“.

Le violenze sono oggi di più o più raccontate, più denunciate?

“Sicuramente più raccontate e anche più denunciate. Noi assistiamo ad una crescita costante del numero delle donne che accedono ai nostri centri antiviolenza, quelli gestiti dall’associazione Centro donna Lilith e lo leggiamo come un dato assolutamente positivo, perché questo vuol dire che se ne parla e che le lotte, le battaglie che quotidianamente facciamo per il contrasto alla violenza di genere cominciano ad avere risonanza, quindi le donne si rendono conto di vivere situazioni di vulnerabilità a causa della violenza e chiedono aiuto e si rivolgono al centro antiviolenza.

Quali sono le sfide di oggi?

Riuscire ad essere quanto più incisive sul territorio, quelle di continuare a fare formazione e sensibilizzazione soprattutto a partire dalle scuole di ogni ordine e grado, per parlare di stereotipi e pregiudizi di genere e di diritto al consenso e per far sì che le nuove generazioni possano avere coscienza di quelli che sono i loro diritti, le loro opportunità e possano riconoscere fin da subito i segnali di una relazione che contraddistingue la violenza. Significa influenzare non soltanto il pubblico, ma soprattutto la politica sulle misure che servono a salvaguardare il diritto e la libertà di tutte le donne.

Negli anni scorsi abbiamo visto un abbassamento dell’età delle donne che si rivolgevano al Centro. Continua questo trend?

Assolutamente. L’età delle donne che si rivolge a noi continua a scendere e ci capita a volte anche di avere richieste da parte di minorenni che indirizziamo poi allo spazio per gli adolescenti del consultorio, anzi dei consultori delle nostre città per fare dei percorsi di elaborazione, di presa di coscienza e consapevolezza. Però sicuramente questo va letto anche alla luce della tanta sensibilizzazione che facciamo all’interno delle scuole dove quindi ci confrontiamo con le ragazze su tematiche legate non soltanto alla violenza di genere, ma proprio a stereotipi, pregiudizi e consenso e quindi loro cominciano a fare un’elaborazione, cominciano anche un lavoro di decostruzione e quindi a cogliere, all’interno delle loro primissime relazioni, i segnali dei campanelli d’allarme.

Quarant’anni di vita significa anche avere una storia alle spalle, storia che è raccolta anche in una biblioteca di genere presso la vostra sede, ma ci sono anche audio, video, manifesti, per coltivare la memoria.

Assolutamente, perché niente vada perso. Le battaglie delle donne che si sono combattute negli ultimi 40 anni sono fondamentali perché sono linfa vitale per tutte le nuove generazioni che riescono a confrontarsi quotidianamente con le socie storiche fondatrici del Centro Donna Lilith e permettono anche di avere una visione d’insieme: i passi avanti fatti, i traguardi conseguiti. E’ una fortuna, una ricchezza anche per le nuovissime generazioni di operatrici antiviolenza, potersene avvalere. Una ricchezza assolutamente.

Quello che per me è importante da dire è che è vero che noi resistiamo sul territorio da 40 anni, che siamo presidio per tutte le donne da 40 anni, che ci battiamo per le politiche legate al contrasto alla violenza di genere, ma è ancora più importante resistere bene. Anche la formazione costante e continua dell’operatrice antiviolenza, l’essere formata e pronta ad accogliere donne, anche perché ci sono nuove forme di violenza e bisogna essere pronte e preparate per poterne parlare. Ecco perché la formazione dell’operatrice è fondamentale per essere pronta a rispondere a tutte le esigenze delle donne che si rivolgono ai centri antiviolenza.

Avendo i dati a disposizione e anche uno sguardo su quello che accade sul nostro territorio, come ci collochiamo nel panorama nazionale? Siamo una provincia molto violenta o in linea con le altre?

Direi assolutamente in linea. Quello che possiamo rilevare è che in provincia di Latina ci sono delle zone in cui ancora oggi sembra che la violenza non esista, almeno è quello che i dati riportano e noi cerchiamo di insistere in queste parti del nostro territorio proprio per essere più incisive, per parlare anche di contrasto della violenza di genere in maniera tale che persone, donne che si trovano in quei territori possano avere la libertà e la consapevolezza di potersi rivolgere ai centri antiviolenza e chiedere aiuto.

Se dovessimo raccontare a una donna che in questo momento sente il bisogno di arrivare a voi, che cosa deve fare e qual è poi il percorso dentro il quale si trova?

Le donne possono raggiungerci semplicemente telefonandoci, se non hanno il nostro recapito telefonico che ognuno può trovare sulle nostre pagine social, c’è il 1522 che è il numero nazionale per il contrasto della violenza di genere che in base alla città di residenza della donna la mette in contatto con il centro antiviolenza al più vicino, una volta fissato il colloquio con l’operatrice la donna viene accolta e se vuole comincia un percorso appunto di elaborazione e ricostruzione e autodeterminazione, uno spazio in completa assenza di giudizio in cui la donna viene creduta e viene affiancata dall’operatrice antiviolenza che instaura una relazione di fiducia con la donna partendo da un piano di simmetria. E’ uno spazio in cui la donna si confronta con l’operatrice e insieme si riflette e si decide su quali strategie adottare per l’allontanamento del maltrattante. Eventualmente c’è la possibilità di essere seguite dal legale del centro donna nei casi di denuncia o nel caso in cui la donna venga denunciata per tutta la parte processuale legata all’aver querelato il maltrattante.

Sentite che le istituzioni vi sono vicine?

Sì, c’è una maggiore partecipazione da parte delle istituzioni, ma soprattutto c’è la voglia di confrontarsi. Non sempre si parte da una prospettiva comune, però è vero anche che c’è una messa in gioco da parte di tutti gli attori e le attrici che partecipano a questo grande tavolo.