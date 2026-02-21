Viviamo d’Arte Festival: teatro quasi sold out per la Finale del 6 marzo

Si è svolta ieri presso il Centro Commerciale Latina Fiori di Latina la conferenza stampa ufficiale durante la quale sono stati presentati tutti i dettagli della serata conclusiva del Viviamo d’Arte Festival, in programma il 6 marzo. All’incontro hanno preso parte il Direttore del Centro Commerciale Latina Fiori Roberto Coluzzi, il Presidente dell’associazione Viviamo d’Arte Domenico Capozio, il Vice Presidente Luca Protani e i Direttori Artistici Luca Ceccherelli e Anna Lungo.

Nel corso della conferenza sono stati ripercorsi i momenti salienti del concorso, illustrate le novità della finale e ufficializzato il regolamento con le modalità di votazione.

Modalità di voto

Il vincitore del Primo Premio (assegno da 1.500 euro) sarà determinato attraverso un sistema misto:

• Voto della Giuria: 75%

• Voto del pubblico in sala: 25%

La Giuria, composta da Grazia Di Michele, Luca Pitteri e Rita Perrotta, assegnerà un punteggio da 1 a 10 a ciascuna performance tramite sistema digitale.

Anche il pubblico potrà votare in modalità digitale durante la serata, esprimendo fino a cinque preferenze, con un massimo di tre per lo stesso artista. Il sistema garantirà trasparenza e corretta ponderazione percentuale dei voti.

“A due settimane esatte dall’evento, il Teatro D’Annunzio risulta quasi completamente esaurito. Un risultato che testimonia l’interesse crescente intorno al festival e la fiducia del pubblico verso un progetto che negli anni ha saputo consolidarsi”, ha dichiarato uno dei due Direttori Artistici Luca Ceccherelli:

Anna Lungo, l’altro Direttore Artistico ha aggiunto:

“Il festival accoglie talenti dai 7-8 anni fino a oltre i 60, a dimostrazione che l’arte non ha età. È questo uno degli obiettivi dell’associazione: dimostrare che attraverso la passione per l’arte si può vivere il mondo in maniera più consapevole, più profonda, più autentica”

Ordine di uscita – Finale 6 marzo

Nel corso della conferenza è stato inoltre ufficializzato l’ordine di esibizione degli artisti finalisti:

1. Ludovica Porfiri

2. Chiara Cipriottto

3. Sara Fattori

4. Nina Perrini

5. Davide Settevendemie

6. Victoria Cino

7. Anna Wiertzcovski

8. Sofia Sharkozi

9. Giulia Perrone

10. Ambra Ilacqua

11. Sabrina Brodosi

12. Angelica Montanaro

13. Allegro Con Brio

14. Sara Iachetta

15. Fabrizio Coletta

16. Aurora Castellani

17. Sara Campagnaro

18. Claudia Meddi

19. Monica Policriti

20. Mino Randelli e Francesco Fiorentini

21. Giovanni D’Avanzo

22. Better Than Study

La serata conclusiva si preannuncia come un grande spettacolo di musica e talento, capace di valorizzare giovani artisti e offrire al pubblico un evento ricco di emozioni, contenuti esclusivi e ospiti speciali. Biglietti ancora disponibili su www.viviamodarte.com.