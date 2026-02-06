Wheel Power Latina Basket entra Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina

LATINA – E’ entrata ufficialmente nella Federazione Italiana Pallacanestro in Carrozzina, la Wheel Power Latina Basket, la prima squadra ufficiale di basket in carrozzina nel capoluogo pontino. Un progetto voluto dalla famiglia Benacquista che compie un ulteriore passaggio: “Un momento storico per la città di Latina e per l’intero movimento sportivo locale”, dicono dal Club. Un traguardo fortemente voluto dal Delegato FIPIC Lazio, Piergiorgio Fascina, che fin dalle prime fasi del progetto ha creduto nella nascita di questa nuova realtà sportiva. L’affiliazione è stata approvata dal Consiglio Federale FIPIC, su proposta del Presidente Fernando Zappile, sancendo così l’ingresso ufficiale della Wheel Power Latina Basket nel panorama federale nazionale.

“Un percorso costruito con pazienza e passione, che sta prendendo forma giorno dopo giorno grazie anche all’impegno di Matteo Gabotti e Nicolas Valle, veri e propri promotori del team e primi fautori di questa iniziativa sportiva e umana”.

Per la società guidata dal Commendator Lucio Benacquista, “un progetto che va oltre il campo da gioco e che ribadisce, ancora una volta, quanto i valori dell’inclusione, della partecipazione e della dignità della persona siano centrali per la famiglia Benacquista e per la Latina Basket. Un cammino nuovo, fatto di crescita, emozioni e obiettivi da costruire insieme. Un percorso che promette di regalare momenti intensi e significativi, dimostrando ancora una volta come lo sport sappia essere veicolo di valori autentici e di storie speciali”.