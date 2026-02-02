Zone Franche Doganali a Latina e Frosinone, Acampora: “Passiamo alla fase operativa”

LATINA – Come rendere operative le zone franche doganali nei territori di Latina e Frosinone, che sono già in vigore da gennaio grazie a un emendamento alla finanziaria presentato dal senatore di Latina Nicola Calandrini. E’ l’argomento che si è affrontato questa mattina in un incontro partecipatissimo da parte delle associazioni imprenditoriali e sindacali, dei rappresentanti di tutte le categorie produttive, che si è tenuto nella sede della Camera di Commercio, convocato dal presidente Giovanni Acampora, al quale ha partecipato anche il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la vicepresidente Roberta Angelilli, la prefetta di Latina Vittoria Ciaramella, la sindaca Matilde Celentano, il presidente della Fondazione per il Centenario di Latina, Vincenzo Zaccheo.

Le Zone Franche Doganali dono – come è noto – “spazi del territorio doganale dell’Unione Europea dove è possibile depositare merci terze in sospensione dal pagamento dei diritti doganali, effettuare manipolazioni usuali e svolgere lavorazioni in regime di temporanea importazione per poi essere importate, riesportate o vincolate ad altro regime doganale”.

Presente all’appuntamento il sottosegretario all’Economia Maurizio Leo: “Sarà un volano, pensiamo per esempio al settore agro-industriale”

A introdurre l’argomento il presidente della CCIAA Frosinone-Latina che ha poi dato la parola al tecnico Maurizio D’Amico, cui si deve lo studio del dossier che ha portato alla formulazione dell’emendamento sullee Zone Franche Doganali nel Basso Lazio, esperto che è anche membro del Comitato di indirizzo della Zona Logistica semplificata del Porto e retroporto di Genova.

“Questa misura farà da booster all’economia di questi territori”, ha dichiarato al suo arrivo il presidente del Lazio Rocca

Soddisfatta anche la vicepresidente Angelilli che ha parlato della collaborazione con il Consorzio Unico Industriale mirata alla semplificazione

«La norma che permette l’istituzione di Zone Franche Doganali nelle province di Latina e Frosinone, è uno strumento concreto pensato per rafforzare la competitività delle imprese e mitigare le incertezze legate all’andamento dei mercati internazionali in territori che presentano una consolidata vocazione all’export. Parliamo di un’area che produce oltre la metà dell’export del Lazio e che opera, come tutta Italia, in un contesto internazionale segnato da incertezza e crescenti politiche protezionistiche. Le Zone Franche Doganali sono uno strumento di grande importanza perché, ad esempio, consentono alle imprese che importano materie prime, le trasformano e riesportano fuori dall’Unione europea di operare a dazio zero, riducendo costi e aumentando competitività. È una risposta strutturale, non limitata nel tempo né vincolata a risorse contingenti, che nasce dall’ascolto del territorio e dal confronto con imprenditori e operatori. Una norma con effetti concreti e che sviluppa i suoi effetti sia nel nord che nel sud delle due province del basso Lazio”, ha sottolineato Calandrini .