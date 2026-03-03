ATTUALITA'
Gr Latina – 3 Marzo ore 19
LATINA – Qui puoi ascoltare il podcast di GR Latina in onda su Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna
“Elda e la Dublo” di Massimo Ferrari premiato a Film Impresa: è il migliore inedito
LATINA – Il cortometraggio Elda e la Dublo, scritto e diretto dal regista di Latina Massimo Ferrari, prodotto da Maga Production, da un’idea dell’imprenditore Massimo Marini, è il migliore “Inedito” a Film Impresa. Lo ha deciso la giuria presieduta da Sergio Castellitto.
L’annuncio, dopo la proiezione lunedì 2 marzo al Cinema Quattro Fontane di Roma dove è in corso (fino al 4 marzo) la IV edizione del premio voluto da Unindustria con il supporto di Confindustria. Applausi in sala anche per la protagonista, Elda Degli Stefani, storica operaia nell’azienda di Latina Scalo, vera protagonista della storia, che si è rivista per la prima volta nell’interpretazione di Lorenza Indovina.
Sono bastati nove minuti al regista per raccontare i valori aziendali attraverso una vita intera vissuta in fabbrica.
“Siamo contenti, perché eravamo partiti dall’idea che si potesse raccontare una storia legata a un’azienda, al mondo del lavoro, anche con un linguaggio cinematografico e costruendo appunto un piccolo film. E devo dire che questa cosa è stata recepita e poi è stata anche premiata – ha commentato Massimo Ferrari – il premio come miglior inedito ci rende orgogliosi, siamo contenti anche per Elda che è stata applaudita da tutti e questo è stato molto bello, anche perché lei non aveva visto fino a questo momento il film, né lei, né i suoi figli, e neanche le altre operaie che erano anche loro presenti, quindi l’emozione è stata sincera, quella della prima visione”.
Ma che cosa ha convinto la giuria presieduta Sergio Castellitto? “Ci hanno detto che li ha convinti l’umanità che emergeva dal corto, il valore cinematografico del film e il senso di comunità che emergeva dalla storia, l’insieme di queste cose”.
Ora il corto avrà un’ulteriore distribuzione attraverso Film Impresa anche in altri festival cinematografici e tra questi alla Festa del Cinema di Roma all’interno di Alice nelle città. Prima però, l’idea dell’Amministratore Unico dell’azienda di Latina Scalo, è quella di proiettare il film in un evento da realizzare all’interno della Dublo.
Ordine al Merito della Repubblica, al D’Annunzio le celebrazioni per il 75°
LATINA – Questa mattina al teatro D’Annunzio di Latina si sono svolte le celebrazioni per il 75° anniversario della legge istitutiva dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Oltre 500 ragazzi delle scuole hanno assistito alla conferenza-spettacolo “Di sana e robusta Costituzione”, interpretata dal professor Ferdinando De Blasio di Palizzi e organizzata dalla Prefettura e dalla Fondazione Insigniti OMRI con il sostegno del comune di Latina. “L’OMRI non è solo un elenco di onorificenze, è lo strumento con cui lo Stato dice “grazie” a cittadini che hanno trasformato il senso del dovere in un atto d’amore per la collettività”, ha sottolineato la sindaca Matilde Celentano, padrona di casa.
Alla cerimonia presieduta dalla Prefetta di Latina, Vittoria Ciaramella, erano presenti anche il Questore di Latina Fausto Vinci, il Presidente della Fondazione Insigniti OMRI, Prefetto Francesco Tagliente, la Dirigente scolastica provinciale, dottoressa Laura Superchi, e hli altri r appresentanti delle Forze dell’Ordine e delle istituzioni cittadine e provinciali.
Truffe agli anziani, a Sermoneta l’incontro “Non ci casco” per imparare a difendersi
Truffe agli anziani, a Sermoneta un incontro per imparare a difendersi. Si è svolto nei giorni scorsi “Non ci casco”, appuntamento promosso dalla Stazione dei Arma dei Carabinieri di Sermoneta con il comandante, luogotenente Antonio Vicidomini, in collaborazione con l’amministrazione comunale e i tre centri anziani del territorio. Al centro dell’incontro le modalità più diffuse con cui vengono colpite le persone anziane: telefonate di finti appartenenti alle forze dell’ordine o sedicenti avvocati che parlano di incidenti stradali mai avvenuti, raggiri porta a porta da parte di falsi tecnici di luce, gas o acqua, truffe online e la cosiddetta truffa del “finto amico”, che si spaccia per un ex collega per ottenere denaro.
L’iniziativa si è svolta al centro anziani di Pianura di Sermoneta, con la partecipazione anche dei centri del Centro storico e di Doganella di Ninfa. Presenti il sindaco Giuseppina Giovannoli, l’assessore Valentina Cianfriglia e i consiglieri Roberto Paolo Calvani e Luana Campagna, insieme all’Associazione Nazionale Carabinieri di Sermoneta. Durante l’incontro sono stati illustrati casi reali avvenuti sul territorio e indagini condotte dai militari, anche grazie al sistema di videosorveglianza comunale, per spiegare concretamente come agiscono i truffatori.
Ampio spazio è stato dedicato ai comportamenti da adottare: non aprire agli sconosciuti, non consegnare denaro o gioielli a chi avanza richieste urgenti, verificare sempre l’identità di chi si qualifica come appartenente a enti pubblici e chiamare immediatamente il 112 in caso di dubbi. Il comandante Vicidomini ha ribadito l’importanza di denunciare anche solo un tentativo di truffa, senza vergogna, perché una segnalazione tempestiva può evitare nuovi raggiri e aiutare a individuare i responsabili.
Il sindaco Giovannoli ha ringraziato l’Arma per la presenza costante sul territorio, sottolineando il valore della collaborazione tra istituzioni e forze dell’ordine a tutela dei cittadini più vulnerabili.
