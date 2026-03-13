INFO REDAZIONALE
Mondo Radio sempre più tech: tutti i modi per seguirci
LATINA – Radio Immagine, Radio Latina e Radio Luna, con Radio Immagine Tv e Radio Latina Tv, sono ormai a portata di smartphone. Grazie all’applicazione di recente rinnovata e aggiornata MONDO RADIO LATINA (per Android e IOS anche in modalità Android Auto e Carplay), le tre emittenti del gruppo e le due visual radio, infatti, possono facilmente essere seguite dagli ascoltatori ovunque, anche durante un viaggio.
CINQUE POSSIBILITA’ – Cinque diverse possibilità per ascoltare musica, godere dell’intrattenimento radiofonico e avere notizie sempre aggiornate in tempo reale sul dispositivo che tutti hanno sempre in tasca.
Attraverso la app Mondo Radio Latina si può inoltre raggiungere il sito Lunanotizie.it, trovare i contatti utili, partecipare ai giochi o interagire con la diretta, e collegarsi ai canali social.
Le radio sono raggiungibili anche da Alexa o Google Home in modo immediato e veloce. Per Radio Immagine, ad esempio, la prima volta si pronuncerà il comando: “ALEXA APPLICA SKILL RADIO IMMAGINE” e da quel momento, con un solo comando sarà possibile sintonizzarsi dicendo solo “Alexa metti Radio IMMAGINE”. Lo stesso per Radio Latina e Radio Luna.
Più Letti
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 12 marzo 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 11 Marzo 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 10 Marzo 2026
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 9 Marzo 2026
-
NOTIZIARI17 minuti fa
Gr Latina – 13 marzo 2026 ore 8
-
NOTIZIARI22 ore fa
Gr Latina – 12 marzo 2026 ore 12
-
NOTIZIARI1 giorno fa
Gr Latina – 12 marzo 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
Gr Latina – 11 marzo 2026 ore 18