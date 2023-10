Agostino Marcheselli nominato direttore generale del Comune di Latina

LATINA – E’ Agostino Marcheselli il nuovo direttore generale del Comune di Latina. Lo ha reso noto in una conferenza stampa la sindaca di Latina Matilde Celentano che ha annunciato per oggi stesso la firma del decreto cui seguiranno i passaggi formali necessari all’ingresso in Comune.

La procedura di selezione che si è tenuta nel mese di settembre per la scelta della figura apicale, si è dunque conclusa senza sorprese. Il nome dell’ingegnere (fino ad oggi in servizio come dirigente al Consorzio di Bonifica) circolava da tempo e la sua presenza negli uffici del sindaco nelle prime settimane dopo le elezioni di maggio non era passata inosservata e anzi era stata contestata dall’opposizione che si chiedeva in base a quale titolo questo avvenisse.

Al termine di un iter che ha visto un totale iniziale di 29 partecipanti, poi scesi a 9 quindi, dopo un’ulteriore scrematura a cinque, utilizzando i suoi poteri discrezionali, la sindaca Matilde Celentano ha scelto l’unico dei cinque originario di Latina: “Non ci possiamo permettere di sprecare tempo, chi non conosce il territorio prima di lavorare deve entrare nei meccanismi. Marcheselli ha tutte le carte in regola e ha risposto egregiamente ai quesiti posti dall’assessore Ada Nasti”.

Per Marcheselli che era stato già in Piazza del Popolo come Capo di Gabinetto del sindaco Zaccheo si tratta di un ritorno, stavolta in una posizione verticistica. Dovrà occuparsi di far funzionare al meglio la complessa macchina amministrativa.