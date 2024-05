Al Campo Coni parte la Festa dello Sport e domenica c’è la mezza Maratona di Latina

LATINA – Torna l’appuntamento primaverile con la Festa dello Sport. L’evento consolidato, con alle spalle quindici edizioni è pronto ad andare in scena ed anche quest’anno si terrà presso il Campo Coni di via Botticelli a Latina, dal 17 al 19 maggio 2024. Tre giornate di sport e divertimento per una la kermesse che ogni anno raduna centinaia di sportivi, associazioni e pubblico, con spettacoli di ogni disciplina, musica, esibizioni e tanto altro. Un grande contenitore di eventi, un format innovativo che ravviva la città di Latina. Gli scorsi anni, in soli tre giorni è stato movimentato un flusso di persone che si aggira intorno alle 10mila unità ad edizione. Una manifestazione a tutto tondo, che valorizza ogni forma di attività, un evento gratuito che conta già tantissimi, tra società ed atleti, che hanno fissato la loro presenza, a conferma di un calendario ricco di appuntamenti. Un palco appositamente dedicato ad artisti e ballerini che a partire dalle 16.00 di venerdì 17 maggio, daranno il via allo spettacolo. Prevista anche un’area espositiva e la presenza di un’area ristoro street food.

“La Festa dello Sport tiene la città in movimento per tre giorni, offrendo numerose attrattive – commenta Davide Fioriello segretario generale Opes e presidente di In Corsa Libera – Saremo impegnati con la Festa dello Sport che accoglierà associazioni sportive di ogni genere e con la gara nazionale Fidal Mezza Maratona di Latina. A tal proposito, invitiamo tutti i cittadini a prendere parte alla Family Walk gratuita di 2,7 km che si terrà alle 9 di domenica 19. Sarà una passeggiata – spiega Fioriello aperta a tutti, anche agli amici a quattro zampe, pensata per coinvolgere tutta la comunità. Speriamo anche quest’anno nella massima riuscita dell’evento per offrire alla città delle giornate di svago, divertimento, turismo e promozione sportiva”.

La Festa dello Sport è organizzata da Opes Latina e In Corsa Libera, patrocinata dal Comune di Latina, Regione Lazio, Coni Lazio, Provincia di Latina ed è realizzata in collaborazione con la Legea Mezza Maratona di Latina, evento podistico Fidal che si terrà domenica 19, al cospetto di tantissimi runners che giungeranno da tutto lo stivale.

Saranno 1200 gli atleti al via domenica con i pettorali delle due gare competitive, oltre alla Mezza Maratona la 10 km. Per la gara regina ha confermato la sua presenza anche il pluricampione del mondo, Giorgio Calcaterra, che vestirà il pettorale n.1 L’evento Opes ed è inserito nel calendario della Federazione Italiana di Atletica Leggera come tappa Bronze. Un tracciato della lunghezza complessiva di 21,097 km che si fregia dell’omologazione Fidal e della distanza breve della lunghezza di 10 km.

Novità di quest’anno, la Family Walk gratuita di 2,7 km aperta a tutti, che partirà alle ore 9 dal Campo Coni e che attraverserà il centro città grazie all’ausilio di personale esperto. Nello specifico si passerà per via Buonarroti, viale XXI Aprile, via Sauro, Piazza della Libertà, via Diaz, Piazza del Popolo, Corso della Repubblica, via Savoia, con rientro presso il Campo Coni. Grandi, piccini e amici a quattro zampe, potranno prendere parte alla camminata nel cuore di Latina per divertirsi insieme facendo attività fisica.

Coi simo collegati dal campo Coni con Davide Fioriello segretario generale Opes e presidente di In Corsa Libera