“I dissuasori della zona pub entreranno in funzione a luglio”

LATINA – I dissuasori a scomparsa predisposti da anni dal Comune di Latina per regolamentare l’accesso alla zona dei pub, “Salvo imprevisti entreranno in funzione a partire da luglio prossimo, all’esito di un sopralluogo, già fissato per la prossima volta con i tecnici del servizio Decoro e manutenzioni dell’Ente e alla successiva presa incarico dell’intero impianto da parte del servizio Mobilità”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità Gianluca Di Cocco rispondendo in question time alla domanda dei consiglieri Valeria Campagna, Daniela Fiore e Leonardo Majocchi del gruppo del Pd, sull’attivazione dei dispositivi rimasti inutilizzati. “L’accesso e l’uscita nella zona pub – ha aggiunto Di Cocco – sarà disciplinata da apposito regolamento condiviso con i soggetti interessati, residenti ed esercenti. Ai residenti, immediatamente, verrà rinnovata l’ordinanza per l’assegnazione dei posti auto riservati”.

Il gruppo consiliare in seguito alla risposta orale fornita dall’assessore Di Cocco dichiara: “La promessa fatta dall’assessore, cioè quella della sistemazione dei dissuasori entro luglio, appare molto ambiziosa. Per non dire difficilmente realizzabile. Ci auguriamo ovviamente che questo avvenga visto che gli attuali dissuasori sono ormai deteriorati e mai entrati in funzione. Monitoreremo, dunque, che quanto affermato oggi in question time venga realizzato nei tempi forniti. Rimane – continuano – l’approccio superficiale da parte di questa maggioranza. Parliamo di un’area complessa e fortemente vissuta in cui devono convivere necessità e bisogni diversi. È quindi necessario (ma fino ad oggi non è stato fatto) pensare ad una regolamentazione complessiva della zona che comprenda tutto quello che concerne la viabilità, gli orari, l’apertura e la chiusura al traffico, da redigere insieme agli esercenti dei pub ed ai residenti della zona. “È per questo motivo – concludono – che richiederemo subito la convocazione della commissione Lavori Pubblici. Per organizzare un tavolo tra ente, esercenti e residenti. Gli attori economici e sociali che vivono l’area quotidianamente (alcuni dei quali, che ringraziamo, presenti oggi al question time) vanno necessariamente coinvolti nelle scelte che riguardano la zona dei pub”.