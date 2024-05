“Corri a Roccagorga”: la decima edizione slitta al 2025

ROCCAGORGA – Importante comunicazione riguardante il “Corri a Roccagorga”, prestigiosa gara podistica inserita nel calendario del Grande Slam Uisp “Natalino Nocera”. La manifestazione, abbinata al “Memorial Lidano Saputo” e programmata per il prossimo 6 luglio, non andrà in scena quest’anno a causa di alcuni problemi di natura logistica.

A comunicarlo è Nazzareno Bonanni, presidente dell’associazione organizzatrice, l’Asd Roccagorga:

“Una serie di sovrapposizioni con altri eventi di diverso genere, con gli Europei di calcio e con appuntamenti podistici previsti nei territori limitrofi ci ha indotto a rinunciare all’appuntamento di quest’anno. E’ ancora vivo in tutti noi il ricordo della riuscitissima nona edizione: una festa che animò l’intero paese e che permise a tutti i partecipanti di vivere una bella giornata tra servizi lungo il percorso, ristorazione finale, ricchi premi e altre sorprese. Forti di quel successo stavamo pensando di celebrare il decimo anniversario del “Corri a Roccagorga” con un’edizione ancor più ricca di iniziative e proposte per i podisti e per il paese stesso. Abbiamo pensato però che il contemporaneo svolgimento di altre manifestazioni potesse privarci del seguito che la gara merita e per questo motivo abbiamo deciso di rinviare tutto al prossimo anno. L’attesa si prolungherà dunque fino a luglio del 2025, ma varrà la pena attendere: siamo certi che sarà un decimo “Corri a Roccagorga” assolutamente da ricordare”.