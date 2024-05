Campoverde, dà fuoco all’appartamento della moglie: arrestato un 71enne di Aprilia

APRILIA – Paura nel pomeriggio di giovedì 16 maggio a Campoverde dove un uomo, al culmine di una lite con la moglie, ha dato fuoco all’appartamento della moglie abitato esclusivamente dalla donna. Le fiamme sono state appiccate nella camera da letto e in un’altra stanza e sono state domate dai vigili del fuoco intervenuti anche per portare all’esterno e mettere in sicurezza due bombole del gas che si trovavano nel locale cucina. L’autore del rogo, un 71ene residente ad Aprilia, all’arrivo dei carabinieri è stato arrestato e portato nel carcere di Latina a disposizione dell’autorità giudiziaria.