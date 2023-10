Nuova intimidazione alla Garante dell’Infanzia, la solidarietà di Fondi

LATINA – Torna ad esprimere la sua solidarietà alla Garante per l’Infanzia e l’adolescenza della Regione Lazio Monica Sansoni il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto. Al centro del messaggio pubblico inviato dal primo cittadino in queste ore un nuovo grave episodio avvenuto nella notte fra mercoledì e giovedì quando l’auto della Sansoni parcheggiata sotto la sua abitazione di Latina è stata danneggiata con un corpo contundente. E’ la seconda volta che accade dopo il primo episodio alla fine di settembre quando il parabrezza era stato trovato infranto.

«Una ferma condanna verso il grave episodio che, siamo sicuri, non scalfirà la rettitudine di Monica Sansoni e non la scoraggerà nel compiere le quotidiane scelte coraggiose che il suo ruolo di garante regionale per l’infanzia e l’adolescenza richiede ogni giorno. Oltre ad esserle tutti vicini, esortiamo la dottoressa Sansoni a proseguire nel suo lavoro senza esitazioni. Auspichiamo – scrive Maschietto in una nota – che le forze dell’ordine individuino e assicurino alla giustizia chi utilizza mezzi violenti per raggiungere i propri obiettivi, qualunque essi siano».

Il 28 settembre durante il consiglio comunale di Fondi l’intera Pubblica Assise con l’assessore Sonia Notarberardino aveva espresso solidarietà al Garante e insieme, al sindaco di Lenola Fernando Magnafico, per le gravi intimidazioni ricevute. La Procura ha aperto inchieste su entrambe le intimidazioni.