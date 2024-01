L’addio a Maria Giovanna e Carmelo giovedì a Scauri

SCAURI – Si terranno domani, giovedì, alle 14.30 a Scauri, presso la chiesa dell’Immacolata, i funerali di Maria Giovanna Lioniello e Carmelo Martinoli, i coniugi deceduti ieri per un malore a pochi minuti di distanza l’una dall’altro. La tragedia ha riguardato inizialmente la signora, 59enne insegnante presso l’Alberghiero Celletti di Formia. E’ stata colta da un infarto, un equipaggio del 118 l’ha subito soccorsa ma non c’è stato nulla da fare. Poco dopo il marito 64enne, ex dipendente di Acqualatina, ha accusato un mancamento: l’ambulanza è tornata nell’abitazione dei due ma non ha potuto far altro che constatare il decesso per un problema cardiaco. I due lasciano due figli, un 24enne e una 26enne. Quest’ultima oggi si sarebbe dovuta laureare.

(foto dal profilo Facebook)