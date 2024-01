Libri e Parole, a Sabaudia Andrea Comincini presenta “Il Bel Paese”

SABAUDIA – Venerdì 12 gennaio alle ore 17:30 nel Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” si svolgerà il secondo appuntamento della rassegna “Libri e Parole” organizzata dal Comune di Sabaudia in collaborazione con “Sabaudia Culturando APS” e realizzata grazie al sostegno della Regione Lazio per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano Annuale 2023, L.R. 24/2019. Andrea Comincini presenterà il suo libro “Il Bel Paese” e dialogherà con il professore Angelo Favaro dell’Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, le letture sono affidate al Vice

Presidente di Sabaudia Culturando Katia Campacci. Il libro parla della “tragicomica storia di un italiano in fuga da se stesso e dal mondo, di un laureato in filosofia intento a trascorrere la vita a bere e a rifugiarsi in bizzarre astrazioni cui piomberà addosso la disgrazia peggiore: essere costretto a lavorare”.

Attraverso l’esperienza della vita reale comincerà a scoprire un aspetto dell’esistenza fino allora sconosciuto: l’Italia dei radical chic e dei privilegi, della corruzione e del sopruso, degli abusi e della burocrazia. Servirà il fondamentale passaggio della “consapevolezza” – in un Paese ancora da cambiare – per trasformare la sua vita e modificare il suo sguardo sul mondo e diventare…”.

“Siamo veramente felici di aver programmato anche per questa stagione invernale una rassegna di incontri con l’autore, per questo ringrazio il Comune di Sabaudia per aver chiesto il nostro supporto e la Regione Lazio per il sostegno grazie al contributo che l’Amministrazione comunale ha ottenuto rispondendo all’avviso pubblico per Biblioteche, Musei e Istituti similari, Ecomusei e Archivi – Piano Annuale 2023, L.R. 24/2019″ dichiara il Presidente di Sabaudia Culturando Laura Plata.

L’Amministrazione Comunale di Sabaudia, come noto, ha tra i suoi obiettivi prioritari il favorire ogni iniziativa idonea ad accrescere la cultura. In tale prospettiva, rientra appieno la presentazione de “Il Bel Paese” di Andrea Comincini, un libro che ci induce a considerare tematiche di scottante attualità per la nostra società, sempre più condizionata da temi ripetitivi e banali, che non lasciano spazio alla riflessione e alla creatività”, è il commento del Sindaco Alberto Mosca.

Il terzo incontro è per venerdì 26 gennaio alle ore 17:30 nel Centro di Documentazione “Angiolo Mazzoni” con lo scrittore e giornalista Eugenio Murrali che presenterà il suo libro “Marguerite è stata qui” e dialogherà con Elio Pecora, scrittore, poeta e saggista.