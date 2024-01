Minacce ai sanitari e danni al centro di salute mentale, denunciato 67enne di Aprilia

LATINA – Un’altra aggressione ai danni del personale sanitario della Asl di Latina. Stavolta è accaduto al centro di Salute Mentale di Aprilia dove un uomo ha minacciato medici e infermieri in servizio, prendendo a calci e pugni diversi oggetti e le strutture, perché voleva a tutti i costi una certificazione medica non dovuta. Il caos generato dall’uomo ha causato l’interruzione del servizio sanitario per circa un’ora.

Dopo i fatti le indagini dei carabinieri della Stazione di Campoverde hanno consentito di identificare e denunciare alla Procura della Repubblica di Latina, per il reato di violenza e minaccia a Pubblico Ufficiale, e di interruzione di Pubblico Servizio, un 67enne residente in Aprilia già noto alla forze dell’ordine.