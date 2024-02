Aprilia, rapinato in pieno centro noto imprenditore

APRILIA – Un noto imprenditore di Aprilia è stato rapinato questa mattina in pieno centro da due banditi con il volto coperto che lo hanno aggredito in via Ugo Foscolo. L’uomo è stato minacciato con una pistola e si sono fatti consegnare l’orologio e il portafoglio. L’intervento di alcuni passanti e le urla di residenti che hanno assistito alla scena hanno poi messo in fuga gli sconosciuti, forse intenzionati inizialmente a sottrarre anche l’auto al malcapitato. Sull’accaduto stanno indagando i carabinieri. Si tratta dell’ennesima rapina nel territorio apriliano, a distanza di poco tempo dagli agguati a due tabaccherie.