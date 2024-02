APRILIA – Drammatico incidente questo pomeriggio intorno alle 14 in via del Genio Civile ad Aprilia. Una donna è morta a causa delle ferite riportate nell’ impatto tra l’auto che guidava e un’altra vettura. Vani i soccorsi, La giovane è deceduta prima del trasporto in ospedale. Ferito anche l’altro conducente. La strada è stata chiusa e sono in corso i rilievi.