Sezze, ragazza ferita per sbaglio da un proiettile dopo una violenta rissa tra stranieri. Identificato chi ha sparato

SEZZE – Una ragazza è rimasta ferita nello scontro tra due gruppi avvenuto a Sezze nella zona di Ferro di Cavallo. E’ accaduto sabato notte quando, dopo una violenta rissa, uno dei partecipanti è tornato indietro, ha estratto una pistola e ha sparato all’indirizzo di uno dei rivali, ma ha sbagliato mira e il proiettile ha raggiunto alla caviglia di una ragazza di Roma di 20 anni che si trovava nel capoluogo lepino con il fidanzato. La giovane è stata operata all’ospedale Santa Maria Goretti per l’estrazione dell’ogiva che si era conficcata nel malleolo ed è fortunatamente fuori pericolo. Per lei tanto spavento e una prognosi di 30 giorni.

L’uomo che ha sparato è attivamente ricercato, ma è già stato identificato dai carabinieri della compagnia di Latina che stanno svolgendo le indagini con i colleghi della stazione di Sezze, e che nelle scorse ore hanno ricostruito quanto avvenuto nella cittadina lepina tra due bande composte da uomini tra i 20 e i 40 anni albanesi e romeni. Sono state acquisite le immagini delle telecamere che si trovano nel bar all’esterno del quale è avvenuta la rissa telecamere.

Il sindaco di Sezze Lidano Lucidi si è recato in ospedale per verificare da vicino le condizioni della ragazza ferita che al Messaggero ha raccontato: “Ero in video chiamata con mia mamma quando ho sentito un dolore alla caviglia e ho lasciato cadere a terra il telefono”. Poi è stata soccorsa da un’ambulanza del 118.