Piazza del Popolo a Latina riapre al traffico lunedì

LATINA – Riapre al traffico lunedì parte di piazza del Popolo a Latina, nel tratto compreso da corso Matteotti a via Diaz e fino all’innesto con via Giosuè Carducci. Da lunedì mattina è prevista l’apertura e, nelle prime ore, sarà presente la Polizia Locale per segnalare agli automobilisti i cambiamenti ed accertarsi della corretta viabilità.

Gli agenti, nelle scorse ore, hanno infatti effettuato un sopralluogo per verificare la corrispondenza di quanto disposto dall’ordinanza dirigenziale, accertando la corretta applicazione di quanto prescritto sia riguardo alla pista ciclabile, che alla segnaletica e ai posti auto per motocicli, veicoli e donne in stato di gravidanza o genitori con bambini di età non superiore ai due anni.

L’area in oggetto sarà area pedonale urbana solo nelle giornate di venerdì, dalle 17.30, sabato e domenica a differenza delle altre strade del centro storico divenute isola pedonale permanente.