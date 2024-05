Mezza Maratona e Festa dello Sport, la tre giorni atletica di Latina

LATINA – Andata e ritorno dal Campo Coni di Latina passando dal Lido (che sarà riaperto già alle 10 del mattino per lasciarlo a disposizione di chi vuole godersi la giornata di mare). Sono i 21km e 975 metri della Mezza Maratona di Latina, evento clue di una tre giorni dedicata allo sport che prenderà il via il 17 maggio per concludersi con l’evento podistico in programma domenica 19 maggio.

La presentazione questa mattina al Circolo Cittadino con la sindaca Matilde Celentano, l’assessora regionale allo sport Elena Palazzo, l’assessore comunale al ramo Andrea Chiarato, e poi Riccardo Viola, presidente del Coni Lazio, Giampiero Trivellato presidente della Fidal provinciale di Latina, Alessandro Marfisi delegato ai Grandi eventi del Comune di Latina e Daniele Valerio presidente del comitato provinciale Opes. Ha portato il suo saluto anche il senatore Nicola Calandrini.

“Un regalo che facciamo alla città, non ci sarà soltanto l’atletica, ma anche danza, canto e street food”, ha detto Celentano, ricordando che “questi eventi sono un modo per fare comunità”.

E’ stata l’occasione per l’assessora Palazzo di annunciare l’arrivo di un finanziamento regionale per il rifacimento delle piste di atletica del Campo Coni di Latina. Un progetto che richiederà più di mezzo milione di euro. “Vogliamo così testimoniare l’impegno non solo per la promozione dello sport, ma anche per il rafforzamento delle strutture sportive ha detto Palazzo.

Una lunga conferenza stampa al Circolo Cittadino di Latina, quella moderata da Pasquale Cangianiello che domenica sarà speaker della Mezza Maratona con la collega Antonella Melito e darà lo start alla gara competitiva organizzata da In Corsa Libera di Davide Fioriello. Il pettorale numero uno toccherà al maratoneta Giorgio Calcaterra.

Tra le novità dell’edizione 2024, la mini corsa libera e aperta a tutti riservata alle famiglie su una breve distanza e l’impegno dei volontari di Plastic Free coordinati dalla referente locale Virginia Fiorini, che saranno impegnati nei punti ristoro e in un’azione di pulizia dalle plastiche lasciate dagli atleti che si abbeverano lungo il percorso.

Sul tragitto Campo Coni-Lido- Campo Coni ci saranno anche 13 gruppi di “pacer”, che accompagneranno i partecipanti in questa faticosa prova, dando loro il ritmo giusto. Questi atleti, a loro volta maratoneti, grazie alla loro esperienza aiutano i maratoneti meno esperti a correre entro una determinata distanza a un tempo prestabilito e senza dimenticare di reidratarsi al momento opportuno. In questo caso, li guideranno verso l’obiettivo di raggiungere il traguardo in un tempo compreso tra 1h e 25 min e 3 ore a seconda delle capacità degli iscritti. Tra loro anche mamma e figlio: Ferdinanda Bianconi che ha trasmesso la sua passione e tecnica al figlio Matteo Solazzi.

Per il presidente di InCorsa libera, Davide Fioriello, sarà un successo assicurato con migliaia di partecipanti tra Maratona e Festa dello Sport.

E’ certo che sarà segnato anche il record il direttore tecnico Sergio Zonzin: “La gara è quasi tutta pianeggiante tranne una breve salita al km 17 del percorso e gara sarà molto veloce”, assicura.

Tante le società sportive che si sono accreditate e che saranno presenti alla Festa dello Sport nella struttura sportiva di Via Botticelli. Soddisfatto l’assessore Chiarato.

IL PERCORSO: Partenza dal campo di atletica di via Botticelli a Latina