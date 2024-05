Provincia, è scontro sulle presidenze di commissione

LATINA – Sono stati eletti lunedì 13 maggio presidenti e vice delle commissioni consiliari della Provincia di Latina. Alla Commissione Trasparenza, Luigi Vocella (Presidente) e Nicola Riccardelli (Vice); alla Commissione LL.PP.: Renio Monti (Presidente) e Vincenzo Mattei (Vice); per la Commissione Statuto, Programmazione e Regolamenti: Luca Gallinaro (Presidente), Renio Monti (Vice); alla guida della commissione P.I. e Formazione c’è Barbara Cerilli (Presidente) e Dario Bellini (Vice); mentre per la Commissione Sviluppo e Tutela del Territorio sono stati eletti Dario Bellini (Presidente)e Luca Magliozzi (Vice).

Ma è subito scontro. Le scelte non sono piaciute a FdI e Lega, fine all’opposizione, e che definiscono le nomine un’ “occasione persa”. In una nota i consiglieri dell’Ente dei due partiti criticano gli alleati azzurri che con il loro voto hanno ribaltato il risultato: “Forza Italia scegliere di unirsi in maggioranza con gruppi che sono lontani anni luce, per programmi e valori trasmessi e che sono all’opposizione non solo al Parlamento nazionale ma anche in Regione Lazio e in molti Comuni della provincia. Uniti dalla sola brama di ruoli, sono giunti a una vittoria di Pirro che ha il sapore della ripicca, frutto peraltro della sola incapacità di vero dialogo e confronto. Una scelta che difficilmente potrà essere spiegata agli elettori”. Così in una nota i consiglieri provinciali di FdI Pierluigi Torelli, Renzo Scalco, Luigi Vocella e Luca Caringi ed il consigliere di Prima la Provincia di Latina (Lega) Nicola Riccardelli.

Già all’indomani delle elezioni per il rinnovo del consiglio provinciale che aveva visto eletti in numero pari i candidati di Fratelli D’Italia e di Forza Italia, le due forze politiche si erano punzecchiate sull’analisi del voto. Ora le presidenze di commissione. In mezzo c’era stato il voto di Acqualatina per il nuovo Cda.