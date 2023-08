Libri sulla Cresta dell’Onda, al Teatro Romano di Minturnae arriva Maurizio de Giovanni

MINTURNO – Giovedì 10 agosto la rassegna Libri sulla Cresta dell’Onda torna al Teatro Romano di Minturnae dove si è aperta con l’incontro dedicato ai 20 anni di Vita di e con Melania Mazzucco.

Protagonista della nuova serata, lo scrittore Maurizio De Giovanni che regalerà ai suoi lettori uno spettacolo originale tra parole e musica, un viaggio tra le passioni ed i sogni della sua Napoli e dei suoi personaggi più amati con: “Napoli è passione. E’ sempre colpa dei sogni”. Le storie saranno animate dallo stesso Maurizio de Giovanni e dalla musica struggente di alcuni grandi artisti partenopei : la cantante Mariarita Carfora, il sassofonista Marco Zurzolo e il fisarmonicista Rocco Zaccagnino. Uno spettacolo unico nella notte di San Lorenzo “una notte in cui i sogni diventano realtà”.

E’ il secondo appuntamento della rassegna letteraria 2023 (quello con Mario Tozzi è stato spostato a sabato 16 settembre): “Uno spettacolo inedito per entrare nell’universo creativo di uno degli autori più amati del panorama letterario italiano – dicono i fratelli Campino che hanno ideato e organizzano da trent’anni Libri sulla Cresta dell’Onda – che usa ogni registro narrativo per esprimere la propria creatività nel cinema, nel teatro in tv (con tre fiction trasmesse quasi contemporaneamente su rai Uno) e che ora condurrà la trasmissione storica Per un pugno di libri. Si definisce un grandissimo tifoso della sua città che lo ricambia con amore assoluto. Per non parlare della sua passione per il calcio , argomento che avrà inevitabilmente spazio nella serata”.