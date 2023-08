Paura a Borgo Piave per un grosso incendio partito dalla Pontina

LATINA – Paura ieri pomeriggio sulla Pontina nella zona di Borgo Piave per un vasto incendio che, secondo una prima ricostruzione, sarebbe partito dalla Pontina e poi, alimentato dal vento, si sarebbe spinto fino su via Piave raggiungendo la zona della rotatoria con via Vespucci, dove infatti il traffico è stato deviato. Interdetta la circolazione verso l’ingresso della città per consentire ai Vigili del fuoco di Latina e Sezze e ai volontari della Protezione Civile si spegnere le fiamme. La folta coltre di fumo era visibile anche a chilometri di distanza. Solo intorno alle 19:30 l’incendio è stato domato e la strada riaperta. Importanti i disagi alla circolazione in una giornata già da bollino rosso per i rientri dalle ferie estive.

(foto d’archivio)