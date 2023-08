Paura a Terracina, bimba cade dal risciò e viene investita da un altro mezzo che la seguiva

TERRACINA – Paura ieri sera intorno a mezzanotte su viale della Vittoria a Terracina dove una bambina di 9 anni di Fondi è caduta da un risciò a pedali ed è stata investita da un altro risciò. Ha riportato ferite alla gambe, ma fortunatamente non ha mai perso conoscenza. E’ stata immediatamente trasportata in ospedale dove è stata sottoposta agli accertamenti per capire se l’altro mezzo le sia passato sull’addome. Secondo la prima ricostruzione sarebbe stata la velocità con cui è stata presa una curva a far sbalzare la piccola dal mezzo a pedali. Sul posto i carabinieri e i sanitari del 118.