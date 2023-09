Parifica del bilancio 2022 della Regione Lazio, la Cisl: “No a tagli lineari”

“La relazione della Corte dei Conti sul giudizio di parifica, con riserva, del bilancio 2022 è chiarissima. La Regione Lazio ha una mole di debito importante questo comporterà inevitabilmente la riduzione di alcuni costi. I magistrati contabili, per esempio, sottolineano l’esigenza di comprimere “le consulenze e gli incarichi di natura fiduciaria”. Lo dichiara in una nota Enrico Coppotelli, segretario generale della Cisl Lazio aggiungendo che il sindacato “è disponibile e pronto a dialogare con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca con l’obiettivo di avanzare proposte e trovare soluzioni percorribili e sostenibili. Questo è il momento della responsabilità e non della polemica sterile”.

La Cisl indica anche i suoi punti fermi: “Il tema dell’assistenza sanitaria territoriale – scrive Coppotelli – deve continuare ad essere un punto di riferimento, una bussola e perfino un imperativo categorico. E ci auguriamo che rappresenti la sfida principale della Giunta Rocca. Perché bisogna ridare attrattività al servizio sanitario e occorre dare stimoli e motivazioni a medici e infermieri. La carenza del personale medico peraltro è uno dei punti più critici della sanità laziale. Ecco perché servono assunzioni e servono contratti che diano dignità ai lavoratori. I costi vanno ridotti, i risparmi vanno assolutamente trovati, ma lo diciamo forte e chiaro: non si possono fare tagli lineari. Non si debbono fare tagli lineari. L’approfondita relazione della Corte dei Conti è ricca di spunti anche su quali voci intervenire e come. La barra va tenuta dritta sull’assistenza sanitaria territoriale, che non può essere ulteriormente penalizzata”.