Comuni al centro, la Regione Lazio presenta i bandi per sicurezza e sviluppo

Si svolge oggi (20 maggio) alle h 10 presso la Sala Tirreno della Giunta Regionale del Lazio in via Rosa Raimondi Garibaldi 7 l’evento “Comuni al centro” per promuovere presso le amministrazioni comunali, i bandi e gli avvisi pubblici pubblicati o in via di pubblicazione: Sicurezza in Comune, Spazi di Legalità, Bando Polizia Locale 4.0 e il Piano triennale per i Piccoli Comuni oltre alle misure per i territori montani. “Un pacchetto di interventi attesi da tempo, come in particolare le risorse alla Polizia locale assenti dal 2014, con i quali vogliamo cominciare una stagione di rilancio dei territori del Lazio basata su sicurezza e sviluppo”, sottolinea l’assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio, Luisa Regimenti.

Intervengono:

– Luisa Regimenti, Assessore al Personale, alla Sicurezza urbana, alla Polizia locale, agli Enti locali e all’Università della Regione Lazio

– Maurizio Gasparri, Senatore della Repubblica.

Saranno presentati i bandi:

– Bandi per i Piccoli Comuni;

– Sicurezza in Comune;

– Spazi di legalità;

– Fondi FOSMIT;

– Bando Polizia Locale 4.0;

– Rete degli Sportelli Europa in Comune.

Interventi tecnici a cura della Direzione regionale Enti Locali, Personale, Sicurezza. Saranno presenti i sindaci dei Comuni del Lazio e i Dirigenti Comandanti delle Polizie Locali del Lazio.