Centinaia di studenti in corteo per il clima anche a Latina, lo striscione: “Eco non Ego”

LATINA – Anche gli studenti di Latina hanno deciso di marciare per il clima. In centinaia, i ragazzi delle scuole superiori questa mattina si sono dati appuntamento in piazza del Popolo nel primo Fridays For Future dell’anno e hanno marciato con i loro striscioni guidati dai rappresentanti d’istituto di tutte le scuole che hanno organizzato la manifestazione in collaborazione con la Rete degli Studenti Medi e l’Osa.

Il corteo che si è mosso poco dopo le 9 da piazza del Popolo ha attraversato il centro della città fino a Palazzo M per terminare in Parco Falcone e Borsellino dove i coordinatori hanno letto i loro interventi. “Eco non Ego” lo striscione di testa realizzato dai ragazzi.

“L’ultima estate, la più calda, ha visto il nostro paese dilaniato da incendi e inondazioni, succube dei danni portati da decenni di menefreghismo per lo stato di salute del nostro pianeta – ha detto il coordinatore della Rete Valerio Cardarelli – Non possiamo rimanere inermi di fronte alle politiche scellerate portate avanti dal mondo occidentale in questa fase tanto delicata, né tantomeno davanti alla più totale assenza di interventi in materia da parte della politica di governo del nostro paese. Non possediamo la terra, la prendiamo in prestito dalle prossime generazioni, e questa responsabilità deve guidare l’agire politico dei paesi che. invece, si dimostrano sempre più interessati al profitto immediato rispetto alla tutela del bene comune. Non possiamo restare a guardare”.