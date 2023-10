Controlli del Nas Cisterna, Aprilia e Sonnino, sequestrati 1200 kg di dolciumi

LATINA – Milleduecento chili di dolci realizzati con materie prime non tracciabili. E’ l’esito dei controlli svolti dai Carabinieri del Nas di in attività di Latina a Cisterna, Aprilia e Sonnino. Rilevata anche la conservazione di 150 chili, di prodotti alimentari vari, in difformità alle procedure di autocontrollo, procedendo pertanto al sequestro amministrativo degli alimenti, per un valore complessivo di circa 2.700 euro che ha portato a sanzioni amministrative per un importo complessivo di 3.500 euro.

Nel corso della verifica di ulteriore attività, i Carabinieri del NAS hanno segnalato il titolare del negozio all’Autorità Sanitaria per le pessime condizioni igienico-sanitarie dei locali di vendita e deposito degli alimenti poiché non riunivano i requisiti previsti dalle vigenti normative sulla sicurezza alimentare. Per questa ragione considerata di particolare gravità della situazione generale il Dipartimento di Prevenzione della ASL Latina intervenuto ha emesso un provvedimento di sospensione al titolare dell’attività, fino al ripristino delle corrette condizioni igienico sanitarie. “Per quest’ultimo aspetto sarà erogata al titolare una sanzione amministrativa pari a 1.000 euro”, spiegano dal Nucleo Tutela per la Salute. (foto repertorio)