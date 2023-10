Latina Capitale della Cultura, coinvolte le scuole superiori

LATINA – Invitare i ragazzi a pubblicare contenuti sulla pagina Fb del Comune di Latina dedicata a Latina Capitale della Cultura per mostrare la città con i loro occhi. Così il CantiereLatina26, con cui l’amministrazione comunale guidata dalla sindaca Matilde Celentano darà à corpo al dossier Latina candidata Capitale italiana della cultura 2026, coinvolge i suoi giovani . E’ la prima iniziativa di coinvolgimento e riguarderà le IV e le V di quattro scuole superiori che da giovedì 19 ottobre si alterneranno con post, foto, video diventando, a rotazione, amministratori della pagina Facebook Latina candidata a Capitale Italiana della Cultura 2026.

“Il loro sguardo, la loro partecipazione (alcuni istituti scolastici rientrano nell’elenco dei sostenitori della candidatura) comunque resta un suggerimento per lo sviluppo e la valorizzazione del territorio stesso attraverso la cultura: avere cura – ha affermato la Celentano – La partecipazione non è dire quello che si fa, ma fare insieme quello che si vorrebbe. Se Latina è unica, non facciamo le cose come le fanno gli altri”.

Non solo gli studenti, ma tutti i cittadini sono potenzialmente coinvolti nel Cantiere e chi intenda fornire il proprio contributo al progetto di candidatura può scrivere al seguente indirizzo: latinacapitale26@comune.latina.it.