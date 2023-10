Truffa e sostituzione di persona, due denunce in provincia di Latina

LATINA – Un sequestro da quasi 100mila euro è stato messo a segno dalla polizia di Latina e dalla Capitaneria di Porto a seguito di un’indagine mirata a contrastare i delitti contro il patrimonio mediante frode. Due cittadini pontini sono accusati di truffa e sostituzione di persona, mentre un’impresa pontina che si occupa della gestione di stabilimenti balneari e di altri servizi connessi alla balneazione, è stata sequestrata preventivamente, per un ammontare di circa 100mila euro. Secondo gli accertamenti i due indagati, attraverso artifici e raggiri realizzati mediante assegni bancari fittizi, inducevano in errore una vittima, riuscendo a sottrarle consistenti quote societarie. I due soggetti inoltre, come accertato nell’attività, si erano sostituiti alla stessa vittima stipulando al suo posto mutui, finanziamenti e obbligazioni patrimoniali.