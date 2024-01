Latina, malore fatale per l’edicolante di Via Isonzo: una cliente lo trova accasciato e lancia l’allarme

LATINA – Malore fatale martedì mattina per l’edicolante di Via Isonzo. L’uomo è morto nella sua edicola all’angolo con via San Tommaso D’Acquino nonostante l’intervento tempestivo del personale sanitario dell’ambulanza del 118 che ha tentato di tutto per rianimarlo. Fabrizio Conti, originario di Nettuno aveva 60 anni ed è spirato dopo il trasporto all’ospedale Goretti.

Nel quartiere era molto conosciuto e l’allarme è stato lanciato da una cliente dell’esercizio che era entrata in edicola per acquistare il giornale e lo ha trovato accasciato dietro il bancone. Sul posto è intervenuta anche la Volante della Polizia per gli accertamenti del caso che hanno comunque escluso ogni dubbio.