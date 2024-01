Picchiato e rapinato del cellulare in via Giulio Cesare a Latina

LATINA – E’ stato accerchiato e picchiato in via Giulio Cesare a Latina e così lo hanno trovato gli agenti della Polizia intervenuti dopo una segnalazione. La vittima è un giovane straniero, che ha riferito agli agenti di essere stato avvicinato da altri due uomini tunisini uno dei quali gli ha sfilato il cellulare dalla tasca per consegnarlo al complice e quando ha tentato di recuperarlo è stato picchiato. Uno degli aggressori, inoltre, lo ha colpito alla testa con una bottiglia di vetro facendolo cadere e poi, una volta a terra, ha continuato a colpirlo. Poi si sono dileguati. I due sono stati bloccati poco distante mentre scappavano a piedi. Sono finiti in manette per tentata rapina e lesioni personali e sono ora rinchiusi nel carcere di Latina in attesa del giudizio di convalida.